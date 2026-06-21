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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مركز السيطرة.. نائب محافظ بني سويف يتابع جاهزية المعدات للتعامل مع أية أزمات

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اصطفاف عدد من المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة من خلال مركز السيطرة بالديوان "عبر البث الحي من موقع الاصطفاف" ، وذلك بحضور   السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، لمتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية.

وتأتي هذه المتابعة في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن مراجعة خطط الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة والتأكد من جاهزية المعدات والكوادر البشرية للتعامل الفوري مع مختلف المواقف الطارئة.

وخلال المتابعة، تم استعراض جانب من المعدات والمركبات المتاحة لدى الوحدات المحلية ومجالسها القروية والأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، والتي شملت سيارات النقل والقلابات واللوادر والأوناش وسيارات الإسعاف ومعدات الحماية المدنية، وذلك للتأكد من جاهزيتها الفنية وكفاءتها التشغيلية.

كما تمت مراجعة أعمال الصيانة الدورية للمعدات ومدى توافر مستلزمات السلامة والأمان بها، فضلاً عن الوقوف على جاهزية الأطقم الفنية والسائقين القائمين على تشغيلها، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ.

وأكد نائب المحافظ أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المعدات وصيانتها بشكل دوري، مع الاهتمام بالتدريب المستمر للعناصر البشرية المسؤولة عن تشغيلها، بما يسهم في تعزيز قدرة المحافظة على التعامل السريع والفعال مع الأزمات والحد من آثارها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين.

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