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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تحتل المركز 11 محليًا في تصنيف QS العالمي لعام 2027

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استكمالاً لمسيرة النجاحات التي تحرزها جامعة بني سويف في الوصول لترتيب متميز فى التصنيفات الدولية المختلفة،  اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حصول الجامعة على  المركز 1201-1400 عالميًا والمركز 11 محليًا، طبقا لتصنيف QS World University Rankings لعام 2027 وهو ما يعكس مكانتها الأكاديمية والمهنية المتنامية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن احتلال الجامعة المركز 11 على مستوى الجامعات المصرية يعكس نجاح رؤيتها في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والعمل على جودة المخرجات التعليمية والتعاون الدولي، بما يسهم في مكانة الجامعة وقدرتها على التواجد الدولي، موضحا  أن هذا التصنيف يعتمد على مجموعة من المؤشرات لقياس أداء الجامعات العالمية في أربع مجالات رئيسية: البحث، قابلية التوظيف، تجربة التعلم، والتدويل، كما يعتمد على السمعة الأكاديمية والتوظيفية للجامعة.

وأضاف أن التحسن المستمر في تصنيف الجامعة ضمن تصنيف QS سنويًا يعكس مكانتها المتميزة وسمعتها الأكاديمية والمهنية المتنامية، مما يدل على التقدم الدائم الذي تحققه الجامعة عامًا بعد عام، مؤكدًا على الاهتمام المتواصل بمنظومة البحث العلمي بالجامعة، ودعم النشر العلمي الدولي، وتوسيع الشراكات البحثية والأكاديمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماء الدق، مديرة مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود متواصلة في دعم البحث العلمي وتوسيع الشراكات الأكاديمية، مؤكدة أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية وتأكيد دورها في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.
 

بني سويف جامعة بني سويف التصنيف الدولي

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