قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
بعد انتقال صلاح لطرابزون.. صبري فواز للجمهور: لو كان بيسمع كلامكم ماكانش وصل للي هو فيه
إيران وسلطنة عمان تتفقان على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز
قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ادعاء ترويج المخدرات كاذب.. الداخلية: ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية
نصب وانتحال صفة.. عقوبة القاضي المزيف وشركاه المنتظرة
نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض
رئيس الوزراء: الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الأوضاع الإقليمية
«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
أفريكسيم بنك يتوقع استقرارا للاقتصاد الأفريقي عند 4.2% في 2026 وتخطيه للنمو العالمي في 2027
وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طفرة أسهم التكنولوجيا تضيف 3.5 تريليون دولار لقيمة «ناسداك 100» في 4 أيام

القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك 100
القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك 100
أ ش أ

ارتفعت القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك 100" بنحو 3.5 تريليون دولار خلال 4 أيام فقط، مدفوعة بموجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا عقب نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، ما عزز ثقة المستثمرين في آفاق الذكاء الاصطناعي.

وقفز المؤشر، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، بنسبة 9.3% خلال هذه الفترة، مسجلًا أقوى موجة صعود منذ أبريل 2025، بعدما كان قد دخل في مرحلة تصحيح فني إثر تراجعه بنحو 11% خلال شهر واحد.

وشمل الارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات والبرمجيات وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، في ظل اقتناع المستثمرين بأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ يحقق عوائد ملموسة.

وكانت من أبرز الأسهم الرابحة "سانديسك" التي قفزت بنسبة 41% خلال أربع جلسات، وبالانتير تكنولوجيز بنسبة 32%، ومايكروسوفت بنسبة 26%، بينما ارتفع كل من ألفابت وإنفيديا بنحو 11% لكل منهما.

وقال محللون فنيون إن استراتيجية المراهنة ضد الشركات الكبرى كثيفة الإنفاق الرأسمالي مع شراء أسهم الشركات المستفيدة من هذا الإنفاق لم تعد مجدية، مشيرًا إلى أن السوق صار أكثر توازنًا ولم يعد يعتمد على رهانات ثنائية.

وساعدت موجة تقليص المراكز الاستثمارية خلال الشهر الماضي، التي أدت إلى تصحيح أسهم التكنولوجيا، في دفع صناديق التحوط إلى تغطية جزء كبير من مراكز البيع على المكشوف، قبل أن تعود إلى شراء أسهم القطاع من جديد.

وأظهرت بيانات وحدة الوساطة الرئيسية في جولدمان ساكس أن صناديق التحوط زادت استثماراتها في أسهم تكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022، مع شراء جماعي لأسهم مجموعة "السبعة العظماء"، رغم أن مستويات الانكشاف على هذه الأسهم لا تزال منخفضة نسبيًا، بما يتيح مجالًا لمزيد من بناء المراكز الاستثمارية.

وبحسب مؤشر تتبعه "بلومبرج إنتليجنس"، تفوقت نتائج أرباح شركات التكنولوجيا على توقعات المحللين في نحو 90% من الحالات خلال موسم إعلان النتائج الحالي، بينما واصل المحللون رفع تقديراتهم المستقبلية لأرباح القطاع.

ورغم ذلك، كشفت نتائج الأعمال الأخيرة عن تباين واضح بين شركات التكنولوجيا، إذ كافأ المستثمرون الشركات التي أظهرت إيرادات ملموسة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، في حين تعرضت الشركات التي لم تحقق عوائد واضحة لضغوط بيعية.

وقال محللون إن الاختلاف في أداء شركات أشباه الموصلات والحوسبة السحابية صار أكبر من السابق، ما يجعل اختيار الأسهم أصعب بالنسبة لمديري المحافظ الذين لا يستثمرون في المؤشرات.

وخلال الفترة بين إغلاق تداولات 29 يوليو و4 أغسطس، ارتفع سهم نيبيوس جروب بنسبة 52%، بينما تراجع سهم أبل بنسبة 8.5%، لتصل الفجوة بين أفضل وأسوأ الأسهم أداءً في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 61 نقطة مئوية.

ويرى محللو دويتشه بنك أن موجة التخارج من أسهم التكنولوجيا العملاقة بلغت قاعها الأسبوع الماضي، وأن مراكز المستثمرين بدأت تتحسن تدريجيًا، مع توقع استمرار تفوق القطاع، ولا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة، على أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحول بين الرهان على النمو القوي والمخاوف من تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا.

القيمة السوقية ارتفعت مؤشر ناسداك 100 صعود أسهم التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

شاكر محظور

بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

بالصور

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد