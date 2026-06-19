محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز إهناسيا في افتتاح مسجد الرحمة بعزبة رمزي

أناب اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، في افتتاح مسجد الرحمة بعزبة رمزي التابعة للوحدة المحلية لقرية النويرة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 400 مترمربع" إحلال وتجديد" وبتكلفة 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"،وذلك في حضور: الأستاذ أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية، وفضيلة الشيخ حسنين نعمان عزوز مدير أوقاف اهناسيا و عدد من مسئولي مديرية الأوقاف، والوحدة المحلية، وبعض القيادات التنفيذية والطبيعية وأهالي القرية.