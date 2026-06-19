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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: مستشفى الفشن المركزي تطبق نظام "الشباك الواحد" لخدمات العلاج على نفقة الدولة

مستشفي الفشن ببني سويف
مستشفي الفشن ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية، نجحت مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بني سويف في تطبيق نظام "الشباك الواحد" لخدمات العلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بتجربة المرضى.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تستهدف تحسين رحلة المريض داخل المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات لا يقتصر على توفير الإمكانات الطبية، بل يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء التي يتحملها المواطن أثناء تلقي الخدمة.

وأوضح أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لإعادة تنظيم العمل والاستفادة من الموارد المتاحة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق راحة المرضى.

وأوضح الدكتور هاني خيري، مدير مستشفى الفشن المركزي، أنه تم إجراء دراسة شاملة لمسار الخدمة، أعقبها اتخاذ قرار بتجميع جميع خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل مبنى العيادات الخارجية، بما يشمل المكاتب الإدارية المختصة والعيادة والصيدلية، ليتمكن المريض من إنهاء جميع الإجراءات وصرف العلاج من مكان واحد.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد أسفر عن تقليل زمن الحصول على الخدمة، وتخفيف مشقة التنقل على المرضى، وتحسين كفاءة العمل، فضلًا عن رفع مستوى رضا المواطنين المستفيدين من الخدمة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التطوير المستمر التي تشهدها مستشفى الفشن المركزي بدعم من مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، بهدف تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

بني سويف الفشن المركزي الفشن

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