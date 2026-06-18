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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يواصل حملاته الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات

حملات تموينية ببني سويف
حملات تموينية ببني سويف

واصلت مديرية التموين ببني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تحت إشراف وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، بهدف إحكام الرقابة على السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية بمركز الفشن

نظمت إدارة تموين الفشن حملة رقابية برئاسة أشرف سليم، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخالفات تحرير 8 محاضر للمخابز البلدية، منها 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى محضرين لتوقف مخابز عن الإنتاج دون مبرر، ومحضرين لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، ومحضر لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة.

كما أسفرت الحملة، في إطار استكمال الحملات الرقابية على عصارات القصب، عن تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة، إلى جانب تحرير 5 جنح لعدم حمل شهادات صحية وعدم وجود تراخيص قانونية لبعض المنشآت.

وخلال أعمال التفتيش، تم ضبط 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وفي مجال الرقابة على سلامة الأغذية، تم تحرير محضر ضد أحد محال العصائر لاستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمخالفة للاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة مشتركة بالواسطى

وفي مركز الواسطى، نفذت الأجهزة التموينية حملة مشتركة بين مكتب حماية المستهلك بالواسطى ومكتب تموين الميمون، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا تموينيًا متنوعًا، حيث تم ضبط 100 كجم من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضرين لعدم وجود فواتير ومستندات دالة على مصدر الأعلاف، والتحفظ على ١.٥ طن أعلاف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لإدارة وتشغيل مدشات أعلاف بدون ترخيص.

وفي مجال الاشتراطات الصحية، تم تحرير 6 محاضر لعدم حمل العاملين بالأنشطة الغذائية شهادات صحية، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

بني سويف تموين بني سويف الفشن

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