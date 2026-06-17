لجنة اختيار القيادات بصحة بني سويف تجري مقابلات المتقدمين لمنصب مدير مستشفى ناصر العام

في إطار جهود مديرية الشئون الصحية ببني سويف لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانطلاقًا من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، عقدت اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 لجنة اختيار القيادات بالمديرية مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مدير مستشفى ناصر العام.

جاء ذلك برئاسة الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعضوية كل من الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجي، إيمان أبو سريع مدير الشؤون القانونية، هناء أحمد مدير الموارد البشرية.

أحمد كمال القائم بأعمال مدير الشؤون المالية.

وشهدت المقابلات مناقشة المتقدمين للمنصب حول خبراتهم العملية ورؤاهم الإدارية وخططهم المقترحة لتطوير الأداء بمستشفى ناصر العام، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال التقييم وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

يُذكر أن مديرية الشئون الصحية ببني سويف كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مستشفى ناصر العام، في إطار حرصها على اختيار الكفاءات القيادية القادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.