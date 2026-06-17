محافظ بنى سويف يتفقد أعمال مشروع المرسى السياحى على الجانب الشرقي للنيل

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الأعمال النهائية لمشروع المرسى السياحي الجديد بمدينة بني سويف، الذي يعتبر إحدى ثمار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتشمل أعمال المشروع إقامة كورنيش من الناحية الشرقية، لدفع جهود التنمية السياحية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال تعظيم الاستفادة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

جاء ذلك بحضور: كامل علي غطّاس السكرتير العام،المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري، محمد بكري رئيس المدينة ، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بالمحافظة ،ومسؤولو التوسع الأفقي وحماية النيل والشركة المُنفذة،ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيب الخارجي للسور والبوابتين الخارجية والفرعية ، وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة بالطرق،فضلا عن الانتهاء من دهان السور الكريتال المواجه للمجرى المائي.

وجارى حالياً أعمال تركيبات بلاط الانترلوك المتبقية بمنطقة موقف السيارات،وأعمال عزل غرف الحريق، مع استمرار العمل في المنطقة الخدمية خلف منطقة الانتظار المركزية وهي عبارة عن منشآت خفيفة لإدارة المرسى ومنطقة خدمية وحمامات لخدمة الزائرين .

وكلف المحافظ المكتب الفني بعقد اجتماع بمسؤولي كافة الجهات ذات الصلة بالمشروع، للاتفاق على التفاصيل واللمسات النهائية واتخاذ مايلزم من إجراءات وتنسيقات بشأن الأعمال المتبقية والتي تتضمن مصدر التغذية الكهربية من تركيب العداد ومد الكابلات الخارجية، وتأهيل ورفع كفاءة المدخل الموازي لمطلع الكوبري من ناحية الشرق، بجانب أعمال تجميل البوابات الفرعية والسلالم على المجرى، مع إعداد جدول وبرنامج زمنى محدد للانتهاء من تلك الأعمال

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مرسى نهري على الجانب الشرقي للنيل، بطول يزيد عن 300 متراً "منها 180 مترا خاصة برصيف للسفن"، ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة ومناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة 6 أفدنة تقريباً،حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلية لكافة مكونات المشروع 90%.