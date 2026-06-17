«صحة بني سويف» تنظم ندوة توعوية للتعريف بأهمية التبرع بالدم استعدادًا لإطلاق حملة كبرى | صور

في إطار الاستعدادات لإطلاق حملة التبرع بالدم، نُظمت إدارة الثقافة الصحية ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة، بهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.حاضر فى الندوة الدكتورة امانى سرحان مدير إدارة الثقافة الصحيه

وتناولت الندوة أهمية التبرع بالدم باعتباره أحد أهم الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، كما تم استعراض شروط التبرع والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المتبرعين وجودة وحدات الدم المتبرع بها.

كما تضمنت الندوة تقديم عدد من الإرشادات الصحية للمتبرعين قبل وبعد عملية التبرع، إلى جانب التعريف بالفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، والتي تشمل تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في الاطمئنان على الحالة الصحية بشكل دوري.

وأكد المحاضرون خلال الندوة أن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم، ولا يوجد حتى الآن أي بديل صناعي يمكن أن يحل محله، مما يجعل التبرع بالدم ضرورة إنسانية ومجتمعية مستمرة. كما تم تسليط الضوء على الفوائد التي تعود على مستحقي نقل الدم من المرضى والحالات الحرجة، والدور الذي يلعبه التبرع في دعم المنظومة الصحية وتعزيز قيم التعاون والتضامن داخل المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين وتصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتبرع بالدم، مع التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الحملة المقبلة لدعم بنوك الدم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى.