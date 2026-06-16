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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: التحفظ على سلع منتهية الصلاحية وأخرى مُدعمة في حملات على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف وإداراتها المختلفة عددًا من الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين  وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر والتقارير التموينية والصحية، حيث تمكنت حملة مشتركة من إدارة تموين ببا ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية من ضبط  330 كجم من اللحوم والأسماك ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأحد محال بيع المجمدات، شملت أسماك وهياكل طيور ومنتجات ظهرت عليها علامات التلف وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 جنح تموينية وصحية، تضمنت 6 جنح لعدم حمل شهادات صحية و4 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز ناصر، نظمت إدارة التموين حملة رقابية على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن تحرير 18محضرا شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود قوائم بيانات بالمخابز، كما تم تحرير محاضر لمخالفات ببعض محال وعصارات القصب، تضمنت حيازة مواد كيميائية محظور تداولها دون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وفي مدينة بني سويف، نفذت إدارة تموين البندر حملة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية، أسفرت عن تحرير 15 تقرير مخالفة ومحضري إثبات حالة لبدالين تموينيين، تضمنت مخالفات التصرف في 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط 6 شكاير دقيق مدعم، بالإضافة إلى مخالفات نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية.

وفي مركز الواسطى، أسفرت حملة رقابية على محال العصائر والمنشآت التجارية عن تحرير 9 محاضر متنوعة، تضمنت ضبط 14 زجاجة عطر مجهولة المصدر بأحد المحال، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم وجود سجل تجاري.

كما نفذت الأجهزة الرقابية حملة مشتركة بين إدارة التجارة الداخلية وإدارة تموين سمسطا، أسفرت عن ضبط 7 شكاير دقيق بلدي مدعم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية غير المصحوبة بمستندات دالة على مصدرها، شملت 56 كرتونة بيض حلوى و100 كرتونة مارسيلو أزرق و100 قطعة شيكولاتة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

بني سويف تموين بني سويف الواسطي

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