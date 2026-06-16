سكرتير عام بني سويف يؤكد أهمية تدقيق معاينات وإحداثيات أراضي التقنين

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور عمرو محمود مدير إدارة الأملاك، سمر فتحي المشرف العام على لجنة البت، ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام على أهمية التدقيق الكامل للمعاينات الميدانية والإحداثيات الخاصة بطلبات التقنين، والتأكد من مطابقة البيانات على أرض الواقع، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين إدارات الأملاك والوحدات المحلية والجهات المعنية، للإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بملفات التقنين، وتذليل أية معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالدقة والشفافية في جميع مراحل العمل.