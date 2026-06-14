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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد الحفل السنوي لنقابة المهندسين الفرعية لتكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،مساء اليوم،الحفل السنوى لنقابة المهندسين الفرعية ببني سويف،لتكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات والمتميزين في الأنشطة الرياضية من أعضاء وأسر أعضاء النقابة، وذلك بمقر فرع نقابة المهندسين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.


جاء ذلك بحضور: السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف،المهندس محمد عبد الغني رئيس النقابة العامة لمهندسي مصر، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ولفيف من قيادات النقابة العامة والفرعية(
المهندس مصطفى أبوزيد وكيل النقابة،المهندس السيد حسن ،أمين الصندوق المساعد، المهندس محمد الواضح عضو مجلس النقابة العامة،المهندس محمد عيسى زهران رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف.


وفي كلمته رحب محافظ بني سويف بنقيب المهندسين وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة المهندسين، لاسيما في ظل تعاظم دورها الفني والاستشاري في المشروعات التنموية والخدمية التي  تنفذها المحافظة،بجانب المشاركة الفعالة لأعضاء النقابة في إدارة بعض الملفات الهامة التي تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة في تنفيذها

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم للشيخ كمال جمعة، ثم كلمة ترحيب من المهندس محمد عيسى نقيب مهندسي المحافظة، أعقبها كلمة للنقيب العام المهندس محمد عبد الغني، أعرب خلالها عن تقديره لمحافظ بني سويف، والتأكيد على تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظة وفرع النقابة المهندسين في إدارة عدد من الملفات والإشراف على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

واختتمت الاحتفالية باهداء درع النقابة لمحافظ بني سويف ونائبه ،حيث تم تكريم 28 من حفظة القرآن الكريم في أكثر من مستوى، و18 من الأمهات المثاليات، و15 من المتميزين في الأنشطة الرياضية  وتم توزيع شهادات التقدير على المكرمين ، حيث ثمن محافظ بني سويف تلك اللفتة الطبية من النقابة ، والتي  تعزيز  أواصر الترابط والتلاحم بين أعضاء النقابة في الجوانب الاجتماعية والترفيهية والإنسانية.

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