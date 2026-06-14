استخراج 100 مسمار وصامولة من معدة مريض بدون تدخل جراحي بمستشفى بني سويف الجامعي

اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف نجاحاً طبياً جديد بمستشفيات الجامعة يعكس كفاءة الكوادر الطبية المصرية وتطور المنظومة الصحية بالجامعة،.

وأوضح رئيس الجامعة ان فريق طبي متخصص تمكن من إنقاذ حياة مريض عبر استخراج حوالي 100 مسمار وصامولة حديدية من داخل معدته، وصنع هذا الإنجاز حالة من الإشادة الواسعة نظراً لإتمام العملية بالكامل عن طريق استخدام منظار المعدة المتقدم ودون الحاجة لإجراء أي فتح أو تدخل جراحي تقليدي، مما أتاح حماية المريض من مخاطر النزيف أو المضاعفات الجسيمة التي تنتج عادة عن مثل هذه العمليات الدقيقة.

واشار الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان الأهمية القصوى لهذا الإنجاز تكمن في تفادي الجراحة المفتوحة التي تتطلب فترات تعافي طويلة وتزيد من احتمالية حدوث التهابات أو تشوهات في جدار البطن والمعدة، حيث أثبت الفريق الطبي مهارة فائقة في التقاط الأجسام المعدنية الكثيرة واحدة تلو الأخرى بحرص شديد لمنع جرح المريء أو جدار المعدة، مما يؤكد الطفرة النوعية والجاهزية العالية التي تتمتع بها مستشفيات جامعة بني سويف في التعامل مع الحالات الطارئة والنادرة بكل دقة واحترافية.

وأوضح الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان هذا النجاح الطبي الكبير جاء بدعم ورعاية من الدكتورة دينا إسماعيل رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد المتوطنة، والدكتور محمود جمال والدكتور عمرو حلمى والدكتور محمد جمال بقسم المتوطنة والذين حرصوا جميعاً على توفير كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة داخل غرف العمليات لتسهيل مهمة الفريق الطبي وضمان سلامة المريض أثناء التعامل مع هذه الأجسام الحادة.

كما تكاملت الجهودهم مع قسم التخدير لضمان استقرار العلامات الحيوية للمريض طوال فترة استخدام المنظار، عن طريق الدكتور ايهاب طارق والدكتورة زينب محمد بالإضافة إلى الدور المحوري والمساند الذي بذله فني المناظير مصطفى فرجاني، عبد الوهاب أحمد، محمد يحيى، محمد فرج، والذين ساهموا بكفاءة في تجهيز الأدوات والمساعدة المستمرة حتى خروج آخر مسمار من جوف المريض بنجاح تام.



