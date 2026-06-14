رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال توسعات وتطوير قسمي الصدرية وجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال توسعات وتطوير قسمي الصدرية وجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين بيئة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية. جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمود البتنانوني رئيس قسم الصدرية، والدكتور عبد العزيز زين العابدين أستاذ جراحة الأوعية الدموية، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق، ومدير مستشفى اهناسيا التخصصي.

وأكد رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت زيادة القدرة الاستيعابية لقسم الصدرية من 18 سريرًا إلى 30 سريرًا للمرضى، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من المترددين على القسم وتقديم الخدمة الطبية بصورة أكثر كفاءة، وتوفير بيئة علاجية مناسبة. كما شمل التطوير قسم جراحة الأوعية الدموية بإضافة 6 أسرة جديدة، وهو ما يعكس حرص الجامعة على دعم التخصصات الطبية الدقيقة التي تخدم المرضى بشكل مباشر.

وأوضح ان بهذا الافتتاح، تواصل جامعة بني سويف خطواتها الجادة نحو تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة أكاديمية وطبية رائدة تسعى لتحقيق التميز في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور هاني حامد أن تطوير الأقسام الطبية يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى الجامعي، وتقديم خدمات صحية متميزة تواكب احتياجات المواطنين، مؤكدا استمرار العمل على دعم مختلف الأقسام الطبية بالأجهزة والإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع المعايير الطبية الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد البنا أن زيادة عدد الأسرة وتحديث تجهيزات القسم سيسهمان في تحسين جودة الرعاية الصحية ما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد المترددين على المستشفى.

وأضاف أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتؤكد التزام المستشفيات الجامعية بدورها الحيوي في خدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجات المرضى.



