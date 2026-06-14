تحرير 370 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات في بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن،حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيزمحافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 6 إلى 12يونية 2026،عن تحرير 379 محضرًا، شملت: 250 مخالفة للمخابز البلدية، و28 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 19 مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و6 مخالفات لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري، و14 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية.

وتم تحرير 39 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و23 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.