انقطاع المياه عن 3 قرى في بني سويف غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، انقطاع المياه عن مناطق جزيرة أبو صالح والغرقد وعلي حمودة التابعة لمركز ناصر، مساء غد، لمدة 4 ساعات متواصلة، بسبب تنفيذ أعمال فنية على شبكة المياه.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع يبدأ في تمام الساعة 11 مساء الاثنين، ويستمر حتى الساعة 3 صباح الثلاثاء الموافق 16 يونيو، نتيجة توقف محطة مياه جزيرة أبو صالح خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال ترحيل خط مياه قطر 8 بوصات من البلاستيك بقرية الغرقد، نظرًا لتعارضه مع شبكة انحدار الصرف الصحي الجاري تنفيذها بفرع ناصر، الأمر الذي يستلزم إيقاف المحطة مؤقتًا لحين الانتهاء من الأعمال.



وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، تجنبًا لأي تأثيرات ناتجة عن توقف الخدمة.



وأكدت الشركة أنه سيجري الدفع بسيارات مياه شرب نقية وصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، مشيرة إلى إمكانية طلبها أو تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو عبر رقم واتساب 01211175827.