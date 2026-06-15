القبض على لص سرق دراجة نارية في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية في بني سويف.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائي – مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13 يونيو الجاري، بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء مالكها (عامل بمطعم - مقيم بدائرة المركز)؛ اتهم المذكور بسرقتها.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.