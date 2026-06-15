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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تكثف الجولات الميدانية على الوحدات الطبية

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

وجهت الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط مدير إدارة متابعة المديريات، وتم تنفيذ مرور ميداني اليوم الأحد الموافق 14 يونيو على عدد من الوحدات الصحية بمركزي الفشن وسمسطا.

قامت الدكتورة سوزان حمدي مدير متابعة إدارة الفشن الصحية بالمرور على وحدة صفط العرفا ووحدة صفط النور، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومراجعة انتظام الفرق الطبية ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل.

كما قامت  سوزان ربيع حسن عضو المتابعة بإدارة سمسطا الصحية بالمرور على وحدة نزلة الديب، لمتابعة سير العمل داخل الوحدة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية، ومراجعة السجلات والدفاتر المنظمة للعمل، والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة، ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تقديم التوجيهات اللازمة لتحسين مستوى الأداء.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدعم الفني لكافة المنشآت الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

بني سويف الفشن صفط النور

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