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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز دولي جديد.. خريج ألسن بني سويف ضمن أفضل 10 طلاب أجانب بجامعة سيشوان

طالب الألسن ببني سويف
طالب الألسن ببني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة لإنجاز دولي جديد يجسد تميز أبنائها في المحافل العالمية، حيث تم اختيار الباحث محمود حسام محمود بكر، خريج قسم اللغة الصينية بكلية الألسن (دفعة 2020)، ضمن أفضل عشرة طلاب أجانب على مستوى جامعة "سيتشوان" العريقة بجمهورية الصين الشعبية.

وذلك بعد حصوله على درجة ماجستير اللغويات واللغويات التطبيقية من كلية الآداب والصحافة بالجامعة الصينية، وبمتابعة الدكتورة مروة محمود عميد كلية الألسن، والدكتورة أميرة حجازي مدير وحدة الخريجين بالجامعة، وفي إطار إيمان الكلية والجامعة بضرورة المتابعة المستمرة والدعم الدائم لأبنائها الخريجين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التفوق الأكاديمي الفريد توج باختيار الباحث محمود حسام ليكون متحدثاً رسمياً نيابة عن جميع دارسي الماجستير من الطلاب الأجانب، في المؤتمر الطلابيّ الموسع الذي عُقد يوم السبت الموافق 12 يونيو 2026 في رحاب جامعة بكين، والذي شهد مشاركة واسعة ومتميزة لصفوة الطلاب على مستوى الجامعات الصينية كافة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جودة المخرجات التعليمية لجامعة بني سويف وقدرة خريجيها على المنافسة الدولية بكفاءة وجدارة.

كما أوضح الدكتور طارق علي، أن إدارة الجامعة تضع ملف الخريجين وتطوير مهاراتهم وربطهم بالمؤسسات البحثية العالمية على رأس أولوياتها، مشيداً بالجهود المثمرة التي تبذلها وحدة الخريجين بالجامعة بالتعاون مع الكليات المعنية لفتح آفاق واعدة للشباب، وتقديم كافة سبل التحفيز لهم لمواصلة مسيرتهم العلمية ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في الخارج.

وأكدت الدكتورة أميرة حجازي، مدير وحدة الخريجين بالجامعة، أن الوحدة تسعى دائماً لتوثيق الروابط بين الجامعة وأبنائها في الخارج، وتقديم كل الدعم لرعاية مسيرتهم البحثية والمهنية، مشيرةً إلى أن تميز الباحث محمود حسام في جمهورية الصين يعد نموذجاً ملهماً لشباب الخريجين، وثمرة للاستراتيجية التي تتبناها الجامعة لمتابعة وتأهيل كوادرها ليكونوا سفراء متميزين للوطن في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مروة محمود، عميد كلية الألسن، عن بالغ سعادتها وفخرها الشديد بهذا التميز المشرف لابن الكلية، وتقدمت -بالأصالة عن نفسها ونيابة عن السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأرق التهاني القلبية للباحث محمود حسام؛ مؤكدة أن أقسام اللغات بالكلية، ولا سيما قسم اللغة الصينية، تذخر بكفاءات شابة واعدة قادرة على رفع اسم جامعة بني سويف عالياً في كبرى الجامعات والمحافل العلمية الدولية.


 

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