وزارة الصحة تدعم مستشفيات بني سويف بأجهزة طبية حديثة بتكلفة 8 ملايين جنيه

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن دعم عدد من مستشفيات المحافظة بحزمة من الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 8 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، أن الدعم الجديد يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية الطبية بالمستشفيات، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية والتشخيصية، وتعزيز قدرات الفرق الطبية على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدعم شمل توفير جهازي «إيكو» لكل من مستشفى الصدر ومستشفى الفشن المركزي، لدعم خدمات تشخيص أمراض القلب ورفع كفاءة الفحوصات الطبية، إلى جانب تزويد مستشفيي الفشن المركزي والواسطى المركزي بجهازي تنفس صناعي لدعم أقسام الرعاية والحالات الحرجة، فضلًا عن توفير جهاز سونار بمستشفى الفشن المركزي لتعزيز خدمات التشخيص ومتابعة الحالات المرضية المختلفة.

وأضاف أن الدعم تضمن أيضًا توفير سرنجتي محاليل، وجهازي مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى، ومضختي محاليل بمستشفيي الفشن المركزي والواسطى المركزي، بالإضافة إلى شنطة عدسات بمستشفى الفشن المركزي لدعم خدمات جراحات العيون، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشاد الدكتور هاني جميعة بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لم يدخر جهدًا في دعم جهود مديرية الصحة وتذليل أية معوقات قد تواجه العمل، بما يسهم في تنفيذ خطة ورؤية وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أفضل رعاية طبية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.