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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التمريض .. أبطال في الظل يحملون العبء الأكبر في رعاية المرضى

التمريض
التمريض
محمد البدوي

يحظى طاقم التمريض بدور محوري داخل المنظومة الصحية، إذ يمثل خط الدفاع الأول في متابعة المرضى ورعايتهم على مدار الساعة، ويؤدي مهامًا إنسانية لا تقل أهمية عن دور الطبيب في رحلة العلاج، ورغم هذا الدور الكبير، يؤكد متخصصون أن جهود التمريض لا تحظى دائمًا بالتقدير الذي تستحقه.

مدارس التمريض

رسالة تقدير إلى الممرضين

 وفي هذا السياق، وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة تقدير إلى الممرضين، مؤكدًا أن مهنة التمريض من أشرف المهن الإنسانية، وأن الممرض يقضي مع المريض وقتًا أطول بكثير من الطبيب، ما يجعله شريكًا أساسيًا في رحلة التعافي.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مهنة التمريض تحتل مكانة إنسانية رفيعة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يؤديه أفراد هيئة التمريض في رعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

تنسيق التمريض

وخلال برنامجه "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، تحدث موافي عن مشاركته في احتفالية نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، لتكريم الممرضين وأسرهم، معربًا عن تأثره الشديد بهذه المناسبة، قائلًا إن دموعه كادت تنهمر تقديرًا لما يقدمه أفراد التمريض من جهود، مؤكدًا أن "التمريض من أشرف المهن التي عرفتها الإنسانية".

تنفيذ الخطة العلاجية

وأوضح أن الطبيب قد يقضي مع المريض بضع دقائق خلال الكشف أو المتابعة، بينما يظل الممرض إلى جواره لساعات طويلة قد تمتد من 8 إلى 12 ساعة، يتابع خلالها المؤشرات الحيوية، وينفذ الخطة العلاجية، ويرصد أي تغيرات قد تطرأ على الحالة الصحية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

التقديم في مدارس التمريض

وأشار إلى أن الطبيب والممرض يشتركان في رسالة إنسانية واحدة هدفها الحفاظ على حياة المرضى، مؤكدًا أن الضمير المهني ومراقبة الله هما الأساس الحقيقي لأداء هذه الرسالة، لأن كثيرًا من تفاصيل التعامل مع المرضى لا تخضع لرقابة مباشرة.

التمريض

وأضاف أن نجاح المنظومة الصحية يعتمد على تكامل الأدوار بين الطبيب وهيئة التمريض، مشددًا على أن العاملين في التمريض يؤدون رسالة لا تقل أهمية عن رسالة الطبيب، فكلاهما يسعى إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض.

التمريض

واختتم الدكتور حسام موافي بالإشارة إلى أن الأوضاع المادية للممرضين تشهد تحسنًا تدريجيًا، خاصة في المستشفيات الخاصة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في تكريمهم، ومؤكدًا أنهم يستحقون كل التقدير لما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة المرضى.

التمريض طاقم التمريض المنظومة الصحية متابعة المرضى

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