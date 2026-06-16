رئيس جامعة بني سويف: فوز 4 مشروعات تخرج لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم ضمن مبادرة “مشروعي بدايتي”

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز أربعة مشروعات تخرج لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة ضمن مبادرة “مشروعي بدايتي” الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك ضمن الفرق المشاركة في تحدي صناع التكنولوجيا 2026، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ميرفت رفعت عميد الكلية، والدكتور مصطفى وجيه لطفي، و الدكتور رمضان محمود مصطفى، و الدكتور محمد علي غالب رئيس قسم تكنولوجيا التحكم في العمليات.

وأعرب الدكتور طارق علي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن فوز هذه المشروعات يعكس المستوى المتميز لطلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات العالمية في مجالات الطاقة والنقل الذكي.

كما تقدم الدكتور طارق، بخالص التهنئة للطلاب والفرق الفائزة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والابتكارية التي ترفع اسم الجامعة في مختلف المحافل العلمية والتكنولوجية.

وأضافت الدكتورة ميرفت رفعت، أن المشروعات الفائزة تم اختيارها من بين عدد كبير من المشروعات المتقدمة، لما تميزت به من أفكار مبتكرة ورؤى مستقبلية في مجالات المركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الطاقة الذكية، وتكنولوجيا الشحن المستدام، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وجاءت المشروعات الفائزة على النحو التالي:

* PowerTwin Innovations

PowerTwin EV: AI-Powered Digital Twin Converter for Smart Electric Vehicle

* GridNova Mobility

Smart Fast Bi-directional Charger Equipped with an AI-Based Energy Management System for Electric Vehicle Infrastructure in Egypt

* Power Drive Innovators

Design of a High-Efficiency System for Electric Vehicles Using a Multistage DC-DC Converter with an Integrated UPS System

* Green Charge Innovators

Design and Implementation of a Smart Charger for Electric Vehicle Batteries Powered by a Solar Energy System with MPPT

