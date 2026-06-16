تعليم بني سويف: حصول 25 مدرسة وروضة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف،حصول 25 مدرسة وروضة أطفال بمختلف إدارات التعليم على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأوضح وكيل الوزارة محمود الفولي أن الهيئة القومية وافقت على منح شهادات الاعتماد لهذه المؤسسات بعد استيفائها كافة المعايير والاشتراطات اللازمة، وصدور قرارات الاعتماد من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء،حيث تشمل معايير الاعتمادالقدرة المؤسسية ،والتي تضم الرؤية والرسالة،والقيادة والحوكمة،والموارد البشريةوالمادية،والمشاركة المجتمعية ،وضمان الجودة والمساءلة، إلى جانب الفاعلية التعليمية التي تتضمن المتعلم والمعلم والمنهج والمناخ التربوي، فضلاً عن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة وتطبيق معايير الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية.

وثمّن وكيل الوزارة جهود إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية تحت إشراف أحمد سيد الجارحي مدير إدارة الجودة والاعتماد، وفريق العمل، في دعم المؤسسات التعليمية وتأهيلها للحصول على الاعتماد، كما تقدم بالتهنئة إلى إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد، مؤكداً أن شهادة الاعتماد تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية، أن قائمة المؤسسات التعليمية التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة لأول مرة هذا العام ضمت 25 مؤسسة تعليمية بمختلف المراحل وهي (مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية لغات الإعدادية، وروضة الشهيد رجب محمود ببني عفان، وروضة الإسكان الاجتماعي للتعليم الأساسي، وروضة البساتين للتعليم الأساسي بإدارة بني سويف التعليمية، ومدرسة عزبة الإسكندراني للتعليم الأساسي، وروضة العبور للتعليم الأساسي (1)، وروضة كفر أبجيج للتعليم الأساسي، ومدرسة الدكتور أحمد محرم للتعليم الأساسي بإدارة الواسطى التعليمية

ومدرسة دلهانس الثانوية العامة المشتركة، ومدرسة الفنت الابتدائية بنات، وروضة الفنت بنات بإدارة الفشن التعليمية، وروضة السلطاني الإعدادية المشتركة، ومدرسة عزبة الحكيم للتعليم الأساسي، وروضة الحكيم الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، وروضة رزقة المشارقة للتعليم الأساسي بإدارة ببا التعليمية،

وروضة محمود فهمي بنين، وروضة سمسطا بنين (2) الجديدة، وروضة سمسطا بنات الجديدة، وروضة محمود فهمي بنات بإدارة سمسطا التعليمية، ومدرسة النويرة الابتدائية بنين (محمود صبرة)، وروضة الشهيد شعبان صديق، وروضة الشهيد محمد محمد سيد صبرة، وروضة ميانة الابتدائية الحديثة، وروضة إهناسيا (3) الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

وأكد الجارحي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود نشر ثقافة الجودة والتميز داخل مدارس المحافظة، ويؤكد حرص المؤسسات التعليمية على تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحقيق بيئة تعليمية متميزة تسهم في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي.