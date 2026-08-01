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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاء مفتوح لمحافظ المنوفية مع المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية خلال لقائه بالمواطنين اليوم بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية وتوفير مصدر دخل ثابت لعدد من الحالات الانسانية وذوي الهمم بنواحي تلا ، الشهداء ، حي شرق شبين الكوم، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية وتوفير حياة كريمة وأمنه لهم، تأكيدا على حرصه الدائم بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك ، استمرارا لسلسلة لقاءته اليومية بالمواطنين ومد جسور التواصل المباشر ، والاستماع إلى متطلباتهم والتعرف على شكواهم وبحث سبل توفير الحلول العاجلة لهم وتطبيق روح القانون في القرارات المتخذة لتحقيق رضاهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.  

كما تضمن اللقاء ، تكليف الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بشأن سوء العملية التعليمية بإحدى مدارس طليا بأشمون والعرض علية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة حرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب ، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالنزول الميداني والتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من سوء الحالة الإنشائية لمنزل مجاور له والعرض عليه حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية ادارة الاملاك بالديوان العام ، بالفحص الفوري لشكوى مواطن بناحية شنوان بشبين الكوم ، وكذا مدير مديرية الصحة بدراسة شكوى أحد العاملين بإحدى المستشفيات والعرض عليه فوراً.

وفي نهاية اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته أولويه أولى ونهج عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، مؤكداً على المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة القرارات والإجراءات المتخذة لحل الشكاوى بما يلبي متطلباتهم ويحقق رضاهم بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية لقاء المواطنين عمرو الغريب

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