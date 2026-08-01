ننشر اعترافات المتهم بإنهاء حياة مسنة في المنوفية

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة مسنة في شبين الكوم، لسرقتها في يوم 21 من شهر مايو الماضي خلال نومها بخميتها الموجودة في البر الشرقي التابع لشبين الكوم

وبعد القبض على المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة وقال إنه من قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم وهو عامل باليومية واعترف أنه كان موجودا في شبين مع أصدقائه بعد منتصف الليل وبعدما انتهى قرر العودة للمنزل، وتوجه إلى موقف القرية لكن بسبب عدم وجود عربات قرر التمشية وتوجه إلى مكان الواقعة

وأكدت أنه كان موجودا صدفة في المكان وتفاجأ بالسيدة المسنة وكان متحير بشأن سرقتها من عدمه وقرر في النهاية سرقتها، وشعر بالخوف بالشعور به فقرر قتلها كي لا تشي به وبالفعل خرج وعثر على قالب طوب وضربها على رأسها وتوفيت.

وأكد أنه لأول مرة في حياته يفعل ذلك وشعر بالخوف وقرر عدم العودة للمنزل إلا ثاني يوم بعد العصر وبعدها وصل رجال الأمن وتم القبض عليه وأرشد عن مكان الأموال والموبايل والملابس اللتي ارتكب بها الواقعة.