اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته في المنوفية

شهدت محكمة وادي النطرون اليوم، السبت، انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام ابنها بمنوف، لرفضها عودتها له بعد خروجه من السجن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية إخطارا يفيد بوقوع جريمة قتل في منوف وشخص قتل طليقته وبالفعل تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفضها ورغبتها من الزواج بآخر.

وأكدت اسرتها أنه كان دائم الخلاف معها قبل انفصالها عنه، وأنها كانت تتحمل مسئولية مصاريف البيت ورغم ذلك كان دائم التعدي عليها ودائم السرقة، وبسبب ذلك تم الحكم عليه بالسجن وبعدها انفصلت عنه بسبب سجنه.

وتمت إحالة المتهم إلى الجنايات وتنظر المحكمة اليوم أولى جلسات المتهم بقتل طليقته بمنوف.