في أول جلسة.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة سيدة في المنوفية لفضيلة المفتي

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية حكما بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة سيدة في شبين الكوم إلي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك في أولي جلسات محاكمة المتهم بعد أن تعدى علي السيدة بقالب طوب وقتلها لسرقتها وتركها غارقة في دمائها بعد سرقة أموالها وهاتفها المحمول.

واستقبلت أسرة المجني عليها أمام المحكمة الحكم بالزغاريد والفرحة أمام المحكمة.

وأكدت نجلتها، أن والدتها كانت عمود منزلهم كانت تجمعهم دائما ومقتلها كان صدمة للجميع، مضيفة أن يوم الحادث كانت تنتظرها لشراء مستلزمات من السوق ، ولكن جاءها مكالمة من شقيقها يخبرها بأن “ أمها اتقتلت”.

وأوضحت أنها ذهبت إليها وجدتها غارقة في دماءها على الأرض حيث قتلها المتهم وسرق هاتفها وأموالها، مضيفة: “ كان خد الفلوس وسابها إنما ده راح جاب قالب طوب وفضل يضربها علشان يتأكد أنها ماتت ”.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي سيدة مقتولة داخل عشة بمدينة شبين الكوم .

بالانتقال والفحص تبين ان وراء الواقعة شاب يدعي “ أحمد. ع ” 29 سنة عامل ومقيم قرية بتبس التابعة للمركز.

وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة مبلغ مالي من السيدة أثناء تواجدها داخل عشة تقيم بيها لحراسة العمارات حيث تعدي عليها بطوبة اثناء نومها مما أدي إلي مصرعها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لبدء محاكمته.