محافظ الدقهلية: إزالة فورية لكل مخالفات البناء وإجراءات قانونية لردع المخالفين

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إزالة تعديات بناء مخالف عبارة عن جمالون ضمن المتغيرات المكانية اليوم، وإزالة متغيرات مكانية فى طنامل وشبراويش مركز أجا، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع الأجهزة الأمنية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات تعد بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وكلف محافظ الدقهلية بالاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلسٍ وناجحٍ لعمليات الإزالة.

و تابع اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب محافظ الدقهلية، أعمال إزالة كلية فورية لمتغيرات مكانية بنطاق مدينة أجا والوحدات المحلية، بالتنسيق مع مركز شرطة أجا، وتمت الإزالة على نفقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.