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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رياضية بني سويف تتألق على مستوى الجمهورية وتحصد لقب كرة القدم ووصافة "اليد"

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

حققت المدرسة الرياضية بمحافظة بني سويف إنجازًا رياضيًا جديدًا يضاف إلى سجل نجاحاتها، بعدما توج فريق كرة القدم (بنين) بكأس بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية، التي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية تحت إشراف مستشار مادة التربية الرياضية، بمشاركة 8 فرق من المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية، وأقيمت بمحافظة بورسعيد، ليحصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد أداء متميز طوال منافسات البطولة.
كما واصل طلاب المدرسة الرياضية تألقهم بحصول فريق كرة اليد (بنين) على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في البطولة التي شارك بها 9 فرق من المدارس الرياضية، مؤكدين المستوى الفني المتميز لطلاب المدرسة وقدرتهم على المنافسة بقوة في مختلف الألعاب الجماعية.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف خالص التهنئة لقيادات التعليم بالمحافظة على هذا الإنجاز المشرف، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام،  أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة منال صالح موجه عام التربية الرياضية، وإدارة المدرسة الرياضية، مشيدًا بالجهود المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.


كما هنأ إدارة المدرسة الرياضية بقيادة الأستاذ علاء سعودي مدير المدرسة، والأستاذ محمد عبد الكريم وكيل المدرسة، والجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن علي معوض، والكابتن علي سعودي، والكابتن زياد صالح، والجهاز الفني لفريق كرة اليد بقيادة الكابتن محمد بكر، مثمنًا ما بذلوه من جهود في إعداد الطلاب وصقل مهاراتهم الرياضية.
وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الاهتمام الذي توليه المديرية للأنشطة الرياضية ورعاية الموهوبين، ويجسد ثمرة العمل الجاد والتعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، متمنيًا دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم محافظة بني سويف في مختلف المحافل الرياضية.

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