محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات ومعاينات لمشاكل المواطنين على أرض الواقع

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اللقاء الأسبوعي،ضمن سلسلة القاءات المفتوحة،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات ،

وذلك فى وجود المختصين من المسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ مع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد الأهالي يتضرر فيها،من قيام مواطن بالتعدي ببناء مُخالف على قطعة أرض أملاك دولة بقرية بياض العرب شرق النيل،عبارة عن منزل من دور واحد أدى إلى إعاقة الحركة السير بالشارع وذلك بالمخالفة للقانون، حيث كلف المحافظ المعنيين من الوحدة المحلية باتخاذ مايلزم من إجراءات لاستصدار قرار إزالة للمخالفة،بجانب تكليف الشؤون القانونية بالتحقيق للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الواقعة وتحديد أوجه التقصير حيالها.

كما كلف المحافظ التنفيذيين المختصين، باتخاذ اللازم حيال الشكوى التي تقدمت بها إحدى المواطنات تتضرر فيها من وجود مياه مجهولة المصدر بالشارع الواقع به منزلها بقرية تل ناروز مركز بني سويف، حيث وجه المحافظ بعمل معاينة بالتنسيق بين شركة المياه والوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحديد مصدر ونوع المياه للعمل على حل وإزالة أسباب الشكوى.

واستمع المحافظ للإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكوى تقدم بها أحد أهالي قرية طحا بوش مركز ناصر، يتضرر فيها من وجود تعد ببناء حائط،مما أعاق الحركة بالشارع ، وشكوى مماثلة من إشغال بمدخل إحدى عمارات الإسكان بمنطقة المرور باهناسيا،حيث قامت الوحدات المحلية " كُل في نطاقه" بإزالة التعدى ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لفتح وتيسير الحركة بالمنطقتين محل الشكوى.