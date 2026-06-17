محافظ بني سويف يترأس اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، والمستشار مصطفى صادق، مفوض الدولة، وأحمد دسوقي، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعمرو محمود، مدير الأملاك، وسمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية للجنة، ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام.

وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، كما تم عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التعاقدي.

وتتواصل أعمال البت في باقي الطلبات تباعًا، بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك..