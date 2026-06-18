صحة بني سويف تحيل المتغيبين للتحقيق خلال حملات تفتيش مفاجئة على الوحدات والمراكز الطبية

شنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، حملات مرور مفاجئة ومكثفة على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان، لمتابعة مستوى الانضباط الإداري وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وضمت لجان المرور ممثلين عن إدارات التمريض، والرعاية الأساسية، والحوكمة والمراجعة الداخلية، ومكافحة العدوى، والصيدلة، حيث تم توزيع الفرق على عدة محاور لتغطية عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من حالات الغياب بين العاملين ببعض المنشآت الصحية، حيث تقررت إحالتهم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار التأكيد على تطبيق مبدأ الانضباط وعدم التهاون مع أي تقصير وظيفي.

وشملت الجولة الأولى قسم غسيل الكلى بالميمون ووحدة الميمون الصحية بمركز الواسطى، حيث تمت مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

كما استهدفت الجولة الثانية الوحدات الصحية بقرى جزيرة أبو صالح وعلي حمودة والعلالمة، التابعة لإدارتي ناصر وبني سويف، وشهدت فحص أرصدة أدوية الطوارئ والتأكد من جاهزية المستلزمات الطبية وسلامة أدوات التشغيل وانتظام سير العمل.

وفي السياق ذاته، تفقدت لجنة المرور بمركز طبي الغمراوي أقسام الاستقبال والطوارئ، وراجعت السجلات الطبية للتأكد من انتظام أعمال التوثيق والتسجيل، إلى جانب متابعة توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على المركز.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية.