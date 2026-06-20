بفارق 18 عاما.. مصرع شقيقين متطابقين في الاسم بـ بني سويف

تعيش قرية سدمنت الجبل ببني سويف حالة من الألم والذهول إثر الأخبار المفجعة بوفاة شقيقين بنفس الاسم في حادث انقلاب دراجة نارية.

واستقبل مستشفى إهناسيا التخصصي جثماني الشقيقين عقب الحادث، حيث وصلا عن طريق سيارات الإسعاف جثتين هامدتين نتيجة إصابات بالغة تعرضا لها إثر انقلاب الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها.

وكشفت البيانات الأولية أن المتوفى الأول يدعى سيد عوض رمضان شعبان، ويبلغ من العمر 81 عامًا، ومقيم بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، فيما تبين أن المتوفى الثاني شقيقه ويدعى ويحمل نفس الاسم أيضًا سيد عوض رمضان شعبان، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ويقيم بالعنوان نفسه.

وأظهرت بطاقتا الرقم القومي للشقيقين تطابق الاسم بالكامل، وهو ما اعتبره أهالي القرية واقعة نادرة الحدوث، خاصة أن الشقيقين عاشا سنوات طويلة بالاسم نفسه داخل الأسرة والقرية، قبل أن يجمعهما القدر في حادث واحد أنهى حياتهما معًا.

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إيداع الجثمانين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. وجرى متابعة الحالة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي تحت إشراف الدكتور محمد يوسف مدير المستشفى، حيث تم استقبال الجثمانين وإنهاء الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة وفق القواعد المتبعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سدمنت الجبل عقب انتشار نبأ وفاة الشقيقين، خاصة أن الواقعة حملت مفارقة إنسانية نادرة تمثلت في تطابق اسميهما بالكامل رغم اختلاف العمر بينهما، قبل أن يرحلا في اللحظة نفسها إثر حادث السير.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثمانين إلى أسرتهما ودفنهما بمقابر العائلة في القرية.

وتحولت الواقعة إلى حديث أهالي المنطقة، الذين وصفوا الحادث بالمأساة الإنسانية المؤلمة، بعدما فقدت الأسرة شقيقين يحملان الاسم نفسه، وفي حادث واحد وعلى الطريق ذاته، لتسجل قرية سدمنت الجبل واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها المحافظة.