قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري : عملية احتلال تلال جبال علي الطاهر بلبنان بدأت رسميا
المغرب يباغت إسكتلندا بهدف مبكر عقب مرور دقيقتين من انطلاق المباراة
هدف المغرب في اسكتلندا يدخل التاريخ بـ كأس العالم
غزل المحلة يضم عبد الرحمن شيكا خط وسط مودرن سبورت لمدة 3 سنوات
بحوزتها أسلحة بيضاء.. القبض على سيدة تمارس أعمال البلطجة بالمقطم
12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟
نادر شوقي: معسكر منتخب مصر منح حمزة عبد الكريم خبرات لا تُقدر بثمن
مدرب تونس: المواجهة أمام اليابان تتطلب الانضباط والعمل الجماعي
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى منع النزيلات من صلاة فى جماعة بمراكز الإصلاح والتأهيل
بعد الإعلان عن فرع أكتوبر.. ممدوح عباس : الزمالك في أيدٍ أمينة
إطلاق منصة ستارت لتدريب وتأهيل الشباب .. و3 آلاف منحة تدريبية للطلاب
وزير التعليم العالي: توسيع الشراكة مع جامعات فرنسا في البحث والابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بفارق 18 عاما.. مصرع شقيقين متطابقين في الاسم بـ بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تعيش قرية سدمنت الجبل ببني سويف حالة من الألم والذهول إثر الأخبار المفجعة بوفاة شقيقين بنفس الاسم في حادث انقلاب دراجة نارية.

واستقبل  مستشفى إهناسيا التخصصي جثماني الشقيقين عقب الحادث، حيث وصلا عن طريق سيارات الإسعاف جثتين هامدتين نتيجة إصابات بالغة تعرضا لها إثر انقلاب الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها.

وكشفت البيانات الأولية أن المتوفى الأول يدعى سيد عوض رمضان شعبان، ويبلغ من العمر 81 عامًا، ومقيم بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، فيما تبين أن المتوفى الثاني شقيقه ويدعى ويحمل نفس الاسم أيضًا سيد عوض رمضان شعبان، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ويقيم بالعنوان نفسه.

وأظهرت بطاقتا الرقم القومي للشقيقين تطابق الاسم بالكامل، وهو ما اعتبره أهالي القرية واقعة نادرة الحدوث، خاصة أن الشقيقين عاشا سنوات طويلة بالاسم نفسه داخل الأسرة والقرية، قبل أن يجمعهما القدر في حادث واحد أنهى حياتهما معًا.

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إيداع الجثمانين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. وجرى متابعة الحالة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي تحت إشراف الدكتور محمد يوسف مدير المستشفى، حيث تم استقبال الجثمانين وإنهاء الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة وفق القواعد المتبعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سدمنت الجبل عقب انتشار نبأ وفاة الشقيقين، خاصة أن الواقعة حملت مفارقة إنسانية نادرة تمثلت في تطابق اسميهما بالكامل رغم اختلاف العمر بينهما، قبل أن يرحلا في اللحظة نفسها إثر حادث السير.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثمانين إلى أسرتهما ودفنهما بمقابر العائلة في القرية.

وتحولت الواقعة إلى حديث أهالي المنطقة، الذين وصفوا الحادث بالمأساة الإنسانية المؤلمة، بعدما فقدت الأسرة شقيقين يحملان الاسم نفسه، وفي حادث واحد وعلى الطريق ذاته، لتسجل قرية سدمنت الجبل واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها المحافظة.

بني سويف سدمنت اهناسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32

سعر الذهب

1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

أبل

ترامب يعلن رسميا عن تحالف تاريخي بين آبل وإنتل لتصنيع المعالجات داخل أمريكا

هونر

بسطوع 10000 شمعة.. هونر تطلق رسميا هاتف Honor X80 Pro Max بأقوى شاشة في العالم

أخبار السيارات

أخبار السيارات| إيقاف إنتاج بورش تايكان.. وطرح هيونداي إلنترا 2027

بالصور

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا.. خدعة بسيطة تغير تجربتك في المطبخ للأبد

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. تغيرات تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد