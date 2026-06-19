صحة بني سويف: إحالة المتغيبن للتحقيق ولجان تفتيش لمتابعة العمل بالمنشآت الصحية| صور

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، جولات تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الصحية التابعة لإدارتي ناصر وبني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

شاركت في الجولات لجان مشتركة من إدارات التمريض والرعاية الأساسية والحوكمة والصيدلة وتنظيم الأسرة، حيث تم تقسيم العمل إلى فريقين ميدانيين لضمان تغطية المنشآت المستهدفة ومتابعة سير العمل بها.

في نطاق إدارة ناصر، تفقد الفريق الأول مستشفى ناصر والمركز الطبي بناصر وديوان الإدارة، حيث تم مراجعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب فحص السجلات الطبية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. وأسفرت الجولة عن رصد حالات غياب بين العاملين، وتمت إحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما الفريق الثاني، فتابع سير العمل بالمركز الطبي بالغمراوي ووحدة بني هارون الصحية بإدارة بني سويف، حيث جرى فحص الجوانب الفنية والإدارية والتأكد من توافر أرصدة وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى رصد بعض حالات الغياب الوظيفي وإحالتها للتحقيق وفقاً للوائح المنظمة للعمل.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة والرقابة الدورية على جميع المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددة على استمرار المرور المفاجئ خلال أيام العمل والعطلات الرسمية على حد سواء.