وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظام سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمتابعة سير امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي.

جاء ذلك بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب مسؤولي إدارات شؤون الطلبة والامتحانات، والإحصاء، والتطوير التكنولوجي، والتعليم الثانوي، وممثل وزارة الداخلية.

ويؤدي أكثر من 23 ألفًا و185 طالبًا وطالبة الامتحان في المواد غير المضافة للمجموع داخل 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، حيث يؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لجميع الشعب بالنظامين القديم والجديد، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وخلال متابعته، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام أعمال تسليم الأسئلة ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما وجّه الفولي الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور إلى اللجان وعدم التأخير، والتأكد من تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة ومراجعتها قبل تسليم أوراق الإجابة، مع التأكيد على مطابقة رقم نموذج الامتحان لورقة إجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة المقالية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية قيام الملاحظين بمراجعة جميع البيانات التي يدونها الطلاب والتوقيع عليها وفقًا للتعليمات المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها.

وشدد الفولي على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع الالتزام باستخدام العصا الإلكترونية أثناء عمليات التفتيش، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية بكل حزم.

وفي ختام متابعته، أكد وكيل الوزارة ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهادئة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والتركيز، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.