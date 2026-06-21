قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس سيدة تمارس أعمال البلطجة في المقطم
طوارئ في لوس أنجلوس الأمريكية بعد حريق ضخم يهدد بكارثة بيئية
ماذا يحدث للشمس اليوم؟.. تفاصيل ظاهرة فلكية تعلن بداية صيف 2026 من اليوم
خطة ثلاثية لتطوير اللوجستيات.. خفض تكاليف التصدير 20% ورؤية جديدة لتنظيم السوق
الأحد 21 يونيو 2026.. مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم
جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك
بعد الهبوط الكبير في عيار 21 و 24 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
مقتل جندي إسرائيلي رابع في استهداف دبابة للاحتلال جنوب لبنان
لقاء «مصري - سعودي» بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات غزة وإيران والبحر الأحمر
خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم
شاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور وابعت وهنخفي الباركود..والتعليم: ماتسمعوش كلامه
الفضة تهبط 6.5% محليًا و7.8% عالميًا في أسبوع.. وعيار 999 يتراجع إلى 112 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

 تابع الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظام سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وذلك في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمتابعة سير امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي. 

جاء ذلك بحضور  محمد بدر، وكيل المديرية، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب مسؤولي إدارات شؤون الطلبة والامتحانات، والإحصاء، والتطوير التكنولوجي، والتعليم الثانوي، وممثل وزارة الداخلية.

ويؤدي أكثر من 23 ألفًا و185 طالبًا وطالبة الامتحان في المواد غير المضافة للمجموع داخل 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، حيث يؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لجميع الشعب بالنظامين القديم والجديد، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وخلال متابعته، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام أعمال تسليم الأسئلة ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما وجّه الفولي الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور إلى اللجان وعدم التأخير، والتأكد من تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة ومراجعتها قبل تسليم أوراق الإجابة، مع التأكيد على مطابقة رقم نموذج الامتحان لورقة إجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة المقالية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية قيام الملاحظين بمراجعة جميع البيانات التي يدونها الطلاب والتوقيع عليها وفقًا للتعليمات المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها.

وشدد الفولي على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع الالتزام باستخدام العصا الإلكترونية أثناء عمليات التفتيش، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية بكل حزم.

وفي ختام متابعته، أكد وكيل الوزارة ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهادئة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والتركيز، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

بني سويف تعليم بني سويف الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

ترشيحاتنا

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

تلفونك بيراقبك.. 5 إعدادات عليك غلقها فوراً

Destiny 2

«فوربس» يكشف كواليس الانهيار التاريخي وغير المسبوق للعبة «Destiny 2»

Nothing

«Nothing» تلمّح رسمياً لطرح هاتف ذكي جديد بتصميم ثوري

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد