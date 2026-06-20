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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف: 23185 طالباً وطالبة يستعدون لدخول لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، استعداداتها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، المقرر انطلاقها غداً الأحد 21 يونيو بالمواد غير المُضافة للمجموع.

يؤدي طلاب "النظام الجديد" امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحانات نفسها، على أن تستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء باللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، ومادة الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم.

وتُستأنف الامتحانات الأحد 28 يونيو بالمواد الأساسية، التي تبدأ بمادة اللغة العربية لجميع الشُعب والأقسام، وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في بني سويف 23 ألف و185 طالباً وطالبة، منهم 22.925 طالباً وطالبة بالنظام الجديد، موزعين بواقع 4004 بالشعبة الأدبية، و15.658 بالشعبة العلمية (علوم)، و3084 بالشعبة العلمية (رياضة)، بالإضافة إلى 138 طالباً دولياً و41 طالب دمج، بجانب 260 طالباً وطالبة بالنظام القديم، موزعين بواقع 56 بالشعبة الأدبية، و165 بالشعبة العلمية (علوم)، و45 بالشعبة العلمية (رياضة)، وذلك داخل 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك ضمن التقرير الذي أعدته المديرية، وأشار فيه وكيل الوزارة محمود الفولي، إلى عقده اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان وأعضاء لجنة الإدارة بحضور قيادات التعليم المختلفة،حيث تم التأكيد على توفير سبل الراحة للطلاب والمعلمين، ومتابعة إجراءات تأمين مركز توزيع الأسئلة وخروج صناديق الامتحانات في ظل تأمين مشدد حتى وصولها للجان، إضافة إلى متابعة عودة أوراق الإجابة إلى الكنترول، فيما تم الاطمئنان على جاهزية 18 استراحة مخصصة للملاحظين ورؤساء اللجان وتزويدها بكافة احتياجات الإعاشة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم.

وأكد الاجتماع أيضاً على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات غش، مع التشديد على الانضباط الكامل داخل اللجان، والتنبيه بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يومياً، والتأكد من دقة بيانات الطلاب على أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة من قبل الملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى المتابعة المُستمرة من قبل محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، لكافة الإجراءات وخطط الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية العامة.

وأكد على استمرار التواصل بين غرف العمليات بالمحافظة والمديرية والوزارة، مع متابعة رؤساء المدن والقرى لتوفير الدعم اللوجستي وتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط اللجان، بما يضمن تحقيق الهدوء اللازم لأداء الامتحانات.

تعليم بني سويف بني سويف محافظة بني سويف

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