وزير العمل: 350 فرصة عمل موسمية بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات ومزايا شاملة

أعلن وزير العمل حسن رداد، توفر 350 فرصة عمل جديدة للشباب بالخارج، كعمالة زراعية موسمية لمدة سنتين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل.

​وأوضحت الوزارة - في بيان - أن هذه الفرص تأتي لتلبية احتياجات إحدى الدول العربية من العمالة الزراعية المصرية مع تقديم حزمة متكاملة من المزايا والشروط كالتالي ​المزايا الممنوحة:​الراتب: 409 دولارات شهرياً، وتوفير إقامة مجانية، ​وتوفير تأمين طبي شامل، وتوفير وجبات الطعام، وتوفير تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً)..​ومنح يوم راحة أسبوعياً.

ومن ​شروط التقديم:​ أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 40 سنة و امتلاك خبرة سابقة في المجال الزراعي و أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للعمل.

​و​تقرر فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المتقدمين لمدة 3 أيام فقط من تاريخ الإعلان، وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً عبر الرابط الرسمي التابع للوزارة.