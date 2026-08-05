محافظ الوادي الجديد تبحث مطالب أهالي درب الأربعين (3) وتوجه بحلول عاجلة لدعم المزارعين

عقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية درب الأربعين (3)، وذلك خلال جولتها التفقدية صباح اليوم بالقرية، لمناقشة مطالب المواطنين والاستماع إلى الشكاوى والعمل على إيجاد حلول فورية لها، بحضور الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكدت المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الحالية، موجهةً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والري، لوضع آليات لتقنين زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها.

كما وجهت بسرعة مراجعة موقف كارت الفلاح ومنظومة صرف الأسمدة، وحصر المزارعين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت.

وشددت محافظ الوادي الجديد أيضًا على دراسة آليات فتح باب التراخيص، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بتقسيمات أراضي الشباب، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب التوجيه بسرعة مراجعة وصيانة آبار الري بالقرية ورفع كفاءتها، لضمان استمرار تشغيلها والحفاظ على الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية، مؤكدةً استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بقرى المحافظة.