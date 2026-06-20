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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

سلطت وسائل الإعلام النيوزيلندية الضوء على النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بنظيرهم النيوزيلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

صلاح.. الخطر الأكبر على دفاع نيوزيلندا

وأكدت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أن محمد صلاح يمثل التهديد الأبرز الذي يتعين على المنتخب النيوزيلندي التعامل معه خلال المباراة مشيرة إلى أن نجم ليفربول السابق يمتلك القدرة على صناعة الفارق بفضل تنوع أسلحته الهجومية.

وأضافت الصحيفة أن صلاح يعد أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الأخير، سواء من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف.

أرقام استثنائية للنجم المصري

وأشادت الصحيفة بالأرقام المميزة التي حققها قائد الفراعنة خلال مسيرته الاحترافية حيث سجل 193 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما نجح صلاح في تسجيل 257 هدفا وصناعة 123 آخرين بقميص ليفربول في مختلف البطولات، وهو ما يعكس تأثيره الكبير على المستوى الهجومي.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك النجم المصري سجلا تهديفيا مميزا بعدما أحرز 65 هدفا خلال 115 مباراة بقميص منتخب مصر.

السرعة والقوة أبرز أسلحة صلاح

وأوضحت الصحيفة أن خطورة محمد صلاح لا ترتبط بالأرقام فقط، بل تمتد إلى سرعته الكبيرة وقوته البدنية، إلى جانب قدرته على التسجيل بطرق مختلفة، الأمر الذي يجعل مواجهته تحديًا صعبًا لأي خط دفاع.

وشددت على أن المنتخب النيوزيلندي مطالب بمنع صلاح من خوض مواجهات فردية مع المدافعين، مع ضرورة الحد من المساحات التي تسمح له باستغلال إمكانياته الهجومية.

بازيلي يركز على أداء فريقه

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا دارين بازيلي يفضل التركيز على أداء فريقه أكثر من التركيز على خطورة المنافس.

كما أوضحت أن المدرب النيوزيلندي لا يعتقد أن مشاركة صلاح في مركز متأخر خلال مواجهة بلجيكا، التي انتهت بالتعادل 1-1 ستؤثر على خطورته أو تقلل من قدرته على صناعة الفارق.

استعدادات دفاعية قبل مواجهة الفراعنة

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن منتخب نيوزيلندا ركز خلال تدريباته الأخيرة على تعزيز الصلابة الدفاعية بعد الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة إيران في الجولة الأولى وذلك قبل السفر إلى فانكوفر لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة منتخب مصر.

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