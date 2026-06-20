إلهام شاهين تتألق في ظهور جديد رفقة هالة صدقي وليلى علوي

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين رفقة الفنانة ليلى علوي والفنانة هالة صدقي من عطلتهم الصيفية، وظهرا الثلاثي يرتدي قبعة حمراء خطفت انظار جمهورهم ومحبيهم.

وانضمت الفنانة إلهام شاهين لأبطال الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب".

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.