قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد مرزبان آخرهم .. أغرب وصايا النجوم في الجنازات والعزاءات

محمد مرزبان
محمد مرزبان
أحمد إبراهيم

أثارت أسرة الفنان محمد مرزبان حالة من الجدل الواسع بعد إعلان وصية الفنان الراحل وهي ارتداء الملابس البيضاء فى الجنازة والعزاء وهو ما أعاد للأذهان وصايا عدد من النجوم الذين ألزمة أسرهم بتنفيذها لحظة الرحيل فى العزاء والجنازة. 

محمد مرزبان 

قررت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان ارتداء ملابس بيضاء لحظة تشييع جثمانه إلى مثواه الاخير وفى العزاء وذلك بناء على وصيته، وهو ما طلبته الأسرة من المشاركين فى الجنازة والعزاء الذى أقيم منذ أيام قليلة.

عبد الرحمن أبو زهرة

كما شهد جنازة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة مرورها من أمام مسجد الإمام الحسين ثم المسرح القومي الذي شهد أبرز عروضه وذلك تنفيذا لوصيته. 

صباح 

أما الفنانة صباح طالبت أسرتها بضرورة الاحتفال بالحياة بالأغاني والورود والزغاريد والرقص لحظة مراسم دفنها فى لبنان. 

أحمد رمزي 

بينما الفنان أحمد رمزي طالب أسرة بان ينفذون وصيته وهى أن يدفن بالساحل الشمالي بالقرب من البحر حيث عاش معظم سنين حياته. 

ليلى مراد

كما أوصت الفنانة ليلى مراد أسرتها بضرورة إقامة صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعيدًا عن وسائل الإعلام. 

محمد فوزي 

والفنان محمد فوزي أوصى أسرته بتأجيل دفنه إلى يوم الجمعة لخصوصيته في الإسلام. 

ولم يكن للنجوم العربي وصايا غريبة فى الجنازات والعزاءات بل كان أيضا للنجوم العالميين وصايا غريبة أيضا. 

فريدي ميركوري 

طالب النجم العالمي فريدي ميركوري أسرته لأن تكون جنازته شديدة الخصوصية وإحراق جثمانه وإخفاء مكان دفن الرماد. 

مارلون براندو

وأخير أوصى النجم العالمي مارلون براندو بتوزيع رماد جثمانه في أكثر من مكان ارتبط بحياته منها تاهيتي ووادي الموت في أمريكا. 

الفنان محمد مرزبان الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة الفنانة صباح الفنان أحمد رمزي الفنانة ليلى مراد الفنان محمد فوزي النجم فريدي ميركوري النجم العالمي مارلون براندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

روبيو

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية الأسبوع المقبل

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

مركز شباب الحرمين

تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد