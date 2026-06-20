محمد مرزبان آخرهم .. أغرب وصايا النجوم في الجنازات والعزاءات

أثارت أسرة الفنان محمد مرزبان حالة من الجدل الواسع بعد إعلان وصية الفنان الراحل وهي ارتداء الملابس البيضاء فى الجنازة والعزاء وهو ما أعاد للأذهان وصايا عدد من النجوم الذين ألزمة أسرهم بتنفيذها لحظة الرحيل فى العزاء والجنازة.

محمد مرزبان

قررت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان ارتداء ملابس بيضاء لحظة تشييع جثمانه إلى مثواه الاخير وفى العزاء وذلك بناء على وصيته، وهو ما طلبته الأسرة من المشاركين فى الجنازة والعزاء الذى أقيم منذ أيام قليلة.

عبد الرحمن أبو زهرة

كما شهد جنازة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة مرورها من أمام مسجد الإمام الحسين ثم المسرح القومي الذي شهد أبرز عروضه وذلك تنفيذا لوصيته.

صباح

أما الفنانة صباح طالبت أسرتها بضرورة الاحتفال بالحياة بالأغاني والورود والزغاريد والرقص لحظة مراسم دفنها فى لبنان.

أحمد رمزي

بينما الفنان أحمد رمزي طالب أسرة بان ينفذون وصيته وهى أن يدفن بالساحل الشمالي بالقرب من البحر حيث عاش معظم سنين حياته.

ليلى مراد

كما أوصت الفنانة ليلى مراد أسرتها بضرورة إقامة صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعيدًا عن وسائل الإعلام.

محمد فوزي

والفنان محمد فوزي أوصى أسرته بتأجيل دفنه إلى يوم الجمعة لخصوصيته في الإسلام.

ولم يكن للنجوم العربي وصايا غريبة فى الجنازات والعزاءات بل كان أيضا للنجوم العالميين وصايا غريبة أيضا.

فريدي ميركوري

طالب النجم العالمي فريدي ميركوري أسرته لأن تكون جنازته شديدة الخصوصية وإحراق جثمانه وإخفاء مكان دفن الرماد.

مارلون براندو

وأخير أوصى النجم العالمي مارلون براندو بتوزيع رماد جثمانه في أكثر من مكان ارتبط بحياته منها تاهيتي ووادي الموت في أمريكا.