نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها

أعربت الفنانة نهى صالح عن حزنها الشديد عقب حادث وفاة شقيقها، مطالبة بضرورة محاسبة المتسبب في الواقعة.

وكتبت الفنانة نهى صالح عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "ضيع اخويا وموته أنا بطالب ان صاحب العربية يتجاب ويتحاسب لانه موت اخويا ويتم ولاده وحرق قلبى عليه حسبى الله ونعم الوكيل يارب يتجاب ويتحاسب على اللى عمله لان الفيديو فيه كل حاجه واضحة حقك هيرجع يا اخويا فى الجنه ونعيمها شهيد يا حته قلبى وعمرى كله مع السلامه يا خالد".

وكانت قد أعلنت الفنانة نهى صالح وفاة شقيقها، ناعية إياه برسالة مؤثرة طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهى صالح عبر حسابها بـ إنستجرام: يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة.

أعمال نهى صالح

وفي سياق آخر، شاركت نهى صالح في مسلسل الباطنية، الذي عُرض عام 2009، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يدعى إبراهيم العقاد يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته، لتتزوج بضابط شرطة، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى وردة، يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للانتقام، وتتصاعد الأحداث.