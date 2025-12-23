نهى صالح تنضم لأبطال مسلسل اسأل روحك بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي

انضمت الفنانة نهى صالح إلى أبطال مسلسل «اسأل روحك»، الذي يقوم ببطولته النجمان ياسمين رئيس وأحمد فهمي، والمقرر عرضه ضمن خريطة دراما رمضان 2026.

مسلسل «اسأل روحك» من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج شيرين مجدي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، على أن يتم الكشف عن باقي الأسماء تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال أيام قليلة، في محاولة للانتهاء من أكبر قدر ممكن من المشاهد قبل انطلاق الموسم الرمضاني، وسط حالة من التكتم حول تفاصيل القصة وطبيعة الأدوار التي يقدمها أبطال المسلسل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى صالح كان مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان محمد هنيدي، محمود حافظ، ونخبة من النجوم، وكان من إخراج الراحل سامح عبد العزيز.