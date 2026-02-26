قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها
بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي إم دبليو، عن إطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلى 58.713 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمال نشوب حريق مرتبط بضفيرة أسلاك نظام التكييف.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها 

سبب استدعاء سيارات بي ام دبليو

ومن جانبها أوضحت الشركة قائلة، إن المشكلة قد تحدث خلال استبدال فلتر هواء المقصورة، حيث أن موقع الأسلاك قريب من الفلتر، ما قد يعرض الضفيرة للشد أو الضغط أثناء عملية الفك والتركيب، وهو ما قد يؤدي إلى تلف العازل وحدوث تماس كهربائي وارتفاع في الحرارة ونشوب حريق.

الطرازات المعنية بالاستدعاء

ويشمل الاستدعاء طرازات M5 Touring موديل 2025، والفئة السابعة من موديلات عام 2023 حتي موديلات عام 2025، والفئة الخامسة من موديلات عام 2024 حتي موديلات عام 2026، بالإضافة إلى النسخ الكهربائية i5 وi7 ضمن الفئتين الخامسة والسابعة، وأشارت الشركة إلى أن الخلل المحتمل لا يظهر إلا عند إجراء صيانة الفلتر.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها 

وتم ذلك الاستدعاء بعدما تم رصد سيارات في مارس من عام  2025 سجلت فيها مؤشرات حرارية في بعض سيارات الفئة السابعة موديلات 2023 و2024، دون تسجيل أي إصابات أو حوادث، وبعد اختبارات داخلية خلال الأشهر الماضية، خلصت الشركة في مطلع هذا العام إلى أن استبدال الفلتر قد يكون سبب تلف الضفيرة، ما دفعها لاتخاذ قرار الاستدعاء كإجراء احترازي.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها 

وتؤكد بي إم دبليو أن نسبة السيارات المتوقع تأثرها فعليًا لا تتجاوز 0.1% من إجمالي العدد، كما لم تسجل أي حرائق مؤكدة، وسيقوم الوكلاء بفحص ضفيرة الأسلاك واستبدالها عند الحاجة، أو إضافة دعامة تثبيت لمنع تكرار المشكلة في المستقبل .

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي إم دبليو (BMW) عام 1916 كمصنع لمحركات الطائرات، وتحولت ببراعة إلى صناعة الدراجات النارية ثم السيارات عام 1928 بعد الاستحواذ على مصنع آيزناخ.

اشتهرت الشركة بـ "آلة القيادة القصوى"، وتطورت من إنتاج سيارات صغيرة (Dixi) إلى سيارات رياضية وفارهة، وتجاوزة أزمات مالية في الخمسينيات لتصبح رائدة عالمية في السيارات الفاخرة والكهربائية (i3) .

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

