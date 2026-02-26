بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

كشفت شركة بي إم دبليو، عن إطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلى 58.713 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمال نشوب حريق مرتبط بضفيرة أسلاك نظام التكييف.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

سبب استدعاء سيارات بي ام دبليو

ومن جانبها أوضحت الشركة قائلة، إن المشكلة قد تحدث خلال استبدال فلتر هواء المقصورة، حيث أن موقع الأسلاك قريب من الفلتر، ما قد يعرض الضفيرة للشد أو الضغط أثناء عملية الفك والتركيب، وهو ما قد يؤدي إلى تلف العازل وحدوث تماس كهربائي وارتفاع في الحرارة ونشوب حريق.

الطرازات المعنية بالاستدعاء

ويشمل الاستدعاء طرازات M5 Touring موديل 2025، والفئة السابعة من موديلات عام 2023 حتي موديلات عام 2025، والفئة الخامسة من موديلات عام 2024 حتي موديلات عام 2026، بالإضافة إلى النسخ الكهربائية i5 وi7 ضمن الفئتين الخامسة والسابعة، وأشارت الشركة إلى أن الخلل المحتمل لا يظهر إلا عند إجراء صيانة الفلتر.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

وتم ذلك الاستدعاء بعدما تم رصد سيارات في مارس من عام 2025 سجلت فيها مؤشرات حرارية في بعض سيارات الفئة السابعة موديلات 2023 و2024، دون تسجيل أي إصابات أو حوادث، وبعد اختبارات داخلية خلال الأشهر الماضية، خلصت الشركة في مطلع هذا العام إلى أن استبدال الفلتر قد يكون سبب تلف الضفيرة، ما دفعها لاتخاذ قرار الاستدعاء كإجراء احترازي.

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

وتؤكد بي إم دبليو أن نسبة السيارات المتوقع تأثرها فعليًا لا تتجاوز 0.1% من إجمالي العدد، كما لم تسجل أي حرائق مؤكدة، وسيقوم الوكلاء بفحص ضفيرة الأسلاك واستبدالها عند الحاجة، أو إضافة دعامة تثبيت لمنع تكرار المشكلة في المستقبل .

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي إم دبليو (BMW) عام 1916 كمصنع لمحركات الطائرات، وتحولت ببراعة إلى صناعة الدراجات النارية ثم السيارات عام 1928 بعد الاستحواذ على مصنع آيزناخ.

اشتهرت الشركة بـ "آلة القيادة القصوى"، وتطورت من إنتاج سيارات صغيرة (Dixi) إلى سيارات رياضية وفارهة، وتجاوزة أزمات مالية في الخمسينيات لتصبح رائدة عالمية في السيارات الفاخرة والكهربائية (i3) .