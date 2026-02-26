قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية طحانوب بشبين القناطر

فعاليات القافله
فعاليات القافله
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعةوالدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، نظمت كلية الطب البيطري اليوم قافلة بيطرية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.


وقال الدكتور ايهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تمت بتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور هانى شمس مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية وبالتعاون مع الدكتور محمد مصطفي قنديل مدير المستشفي البيطري التعليمي وفريق عمل المستشفي البيطري والاقسام الاكلينيكية والعلمية بالكلية.
وأشار النحاس إلى أن القافلة قامت باجراء الفحص والكشف الطبي على مختلف الحيوانات وتقديم العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم فحصها والكشف عليها ، بالإضافة الى تقديم التوعية البيطرية لبعض الامراض  وتوزيع ارشادات عامة عن تغذية الحيوانات.

عدد الحالات 


واستهدفت القافلة اجراء الكشف والفحص على الحالات اشتملت على 48 حالة من الجاموس والابقار و 39 حالة من الاغنام والماعز و 7 حالة من الفصيلة الخيلية و عدد 2 حالة من الحيوانات المنزلية الاليفة واستخدام جهاز السونار للكشف على عدد 10 حالة اخري من حيوانات المزرعة و 929 حالة من الطيور و200 حالة من الأرانب  واجراء 3 حالة جراحة وقد تم اعطاء الدواء بالمجان الجميع تلك الحالات.

جامعه بنها كليه الطب البيطري شيين القناطر محافظة القليوبية مديريه الطب البيطري بالقليوبية

