رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته مدارس السلام ببنها التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور الدكتور حسام الدين أحمد، محافظ القليوبية، ونخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شارك في اللقاء القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، ناىب رئيس سنودس النيل الانجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والأستاذ هاني جاب الله، مدير مدارس السلام ببنها.

كما حضر الإفطار الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد معوض، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عاطف، رئيس فرع الأمن القومي، والعميد أحمد الجبالي، رئيس مكتب الأمن الوطني.

روح الأسرة المصرية الواحدة

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الدكتور القس أندريه زكي: "يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بمعالي المحافظ الدكتور حسام الدين أحمد، محافظ القليوبية، وأن أتقدم لسيادته بخالص التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. إننا نعتز بأن تتولى قيادة المحافظة شخصية علمية وعملية جمعت بين التميز الأكاديمي والخبرة التطبيقية والإدارية الواسعة. فالمسيرة العلمية والمهنية الرفيعة تعكس نموذجًا للقيادة التي تؤمن بالعلم منهجًا، وبالتطوير المستمر أسلوبًا في العمل. اجتماعنا اليوم حول مائدة إفطار واحدة هو تعبير عملي عن روح الأسرة المصرية الواحدة، التي تتشارك الفرح، وتتساند في أوقات التحدي".

وأضاف:"لم تكن مصر، عبر تاريخها، نموذجًا متفردًا في العيش المشترك من فراغ، بل إن هذا التماسك الاجتماعي ثمرة تراكم حضاري طويل، وتجارب مشتركة أكدت أن قوتنا الحقيقية تكمن في وحدتنا. ولهذا تظل مصر نموذجًا عمليًا على أن الهوية الوطنية الجامعة قادرة على استيعاب الجميع، وأن المحبة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل ركيزة للاستقرار والتنمية. كما أن إقامة هذا الإفطار تمثل رسالة عملية بأن لدينا قيمًا مشتركة، وأن الانتماء للوطن يجمعنا تحت مظلة واحدة، قوامها الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة".

وفي كلمته، قال القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي:"اليوم نلتقي معًا فرحين على مائدة شهر رمضان الذي نرى خلاله أعمال الرحمة بين جميع المصريين"، موجهًا التهنئة للحضور بمناسبة الشهر الكريم.

كما رحّب الدكتور القس اسطفانوس زكي بمحافظ القليوبية، موجّهًا الشكر لرئيس الطائفة، مثمّنًا دعمه المستمر للتعليم ولمؤسسات السنودس، مؤكدًا أن: "مائدة الإفطار بيننا لحظة إنسانية صادقة تجمعنا بمحبة"، وأن: "الصوم في جوهره قيمة روحية إيمانية صادقة"، مضيفًا: "اليوم نحن نقدم صورة لمصر الحقيقية… والتعليم أحد ميادين الخدمة الوطنية لبناء مصر".

بدوره، أكد الدكتور القس ماجد كرم أن:

"التعليم الحقيقي يصنع مواطنين حقيقيين"، مشددًا على أن: "الأوطان تُبنى بالإنسان والقيم والتعليم والوعي والانتماء"، وأن التعليم يمثل:

"مساحة لصناعة الأمل وجسرًا يربط بين المعرفة والقيم"، مؤكدًا أن قوة مستقبل مصر تكمن في وحدتها.

واختتم الأستاذ هاني جاب الله، مدير مدارس السلام ببنها، اللقاء بالترحيب بالسادة الضيوف، مشيدًا بدعم رئيس الطائفة ومحافظ القليوبية للعملية التعليمية، ومؤكدًا حرص المدرسة على أن تظل نموذجًا تربويًا يعكس قيم الانتماء والوحدة الوطنية.