ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
تقى الجيزاوي

استطاعت النجمة الصاعدة يارا السكري أن تفرض اسمها بقوة على خريطة الدراما التلفزيونية، بعدما نجحت في كسب رهانها الفني بمسلسل «على كلاي»، حيث قدمت يارا من خلال شخصية «روح» أداء اتسم بالصدق والعمق، عكست فيه صراعا داخليا معقدا بين الألم والقوة، وبين الانكسار والرغبة في التماسك، لتبرهن على امتلاكها أدوات تمثيلية ناضجة وقدرة لافتة على التعبير بأبسط التفاصيل وأكثرها تأثيرا.

وشهدت الحلقة السادسة واحدة من أبرز لحظات المسلسل، حين ظهرت «روح» عند قبر شقيقها تبكي بحرقة موجعة، في مشهد إنساني بالغ التأثير حمل قدرا كبيرا من الإحساس الصادق، ونجحت يارا في نقل مشاعر الفقد والانكسار إلى المشاهدين دون مبالغة، معتمدة على تعبيرات وجهها ونبرة صوتها المرتجفة، ما منح المشهد صدقيته وقوته.

وخلال هذه اللحظات، حضر «على كلاي» الذي يجسد شخصيته النجم أحمد العوضي، محاولًا تهدئة روعها واحتواء حزنها، مطالبا إياها بالعودة إلى دار الأيتام، وكشفت هذه المشاهد عن تناغم واضح بين النجمين، عكس توازنا في الأداء وحضورا متكافئا أمام الكاميرا.

وتتواصل الأحداث بذهاب «روح» إلى الدار، حيث جمعتها مشاهد إنسانية بالأطفال، قبل أن تتصاعد حدة التوتر في مواجهة ساخنة بينها وبين «ميادة» التي تجسدها النجمة درة، زوجة «كلاي». وجاءت المواجهة مشحونة بالانفعال والحدة، خاصة مع تهديد «ميادة» الصريح لـ«روح»، في لحظة درامية زادت من اشتعال الصراع داخل الأحداث.

وأثبتت يارا السكري أنها واحدة من أبرز الوجوه الشابة القادرة على حمل أدوار مركبة، وأن رهان مشاركتها في «على كلاي» كان خطوة فارقة في مسيرتها، تمهد لمرحلة جديدة من الحضور القوي والنجومية المستحقة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

يارا السكري مسلسل «على كلاي» مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: أدب الأنبياء في القرآن نسب الخير لله والشر إلى النفس

الجامع الأزهر

10 آلاف وجبة يوميا.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار بصحن الجامع الأزهر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

