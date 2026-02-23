قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة تقول: «أنا بنت عندي 18 سنة ولسه بدرس، وفي شاب أنا بحبه ومرتبطة بيه، وبابا وماما ما يعرفوش، وهو وعدني أول ما يخلص دراسته هييجي يتقدم لي، وأنا مش عايزة تقولوا لي أسيبه وأبعد عنه، علشان أنا مش هقدر أعمل ده، وأنا الحمد لله محافظة على نفسي، بس تايهة ومش عارفة أعمل إيه»، موضحًا أن أي أب أو أخ على أولاد أو أخوات سيقول لها: احفظي نفسك، ولا تدخلي في هذا الأمر إلا وأسرتك على دراية وعلم.

وأوضح أمين الفتوى خلال فتوى له، أن الطريق الصحيح هو أن يذهب الشاب ويطرق باب البيت ويتقدم رسميًا، وأن تكون العلاقة تحت عين الأسرة وفي إطار واضح، قائلًا: اجلس معها في بيت أهلها، وتكلم معها، واخطبها، ثم بعد ذلك يكون الزواج بالطريق المشروع، مؤكدًا أن القول بعدم القدرة على الابتعاد ليس مبررًا للاستمرار في علاقة سرية، لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الخطأ خاصة مع قلة الوازع الديني وضعف الالتزام وتأجج المشاعر في مرحلة الشباب.

وأشار إلى أن الإنسان في هذه المرحلة قد لا يتمالك نفسه، مستشهدًا بقول سيدنا يوسف عليه السلام: «وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن»، مبينًا أن الحل الآمن والصحيح هو إخبار الأهل، وطلب الشاب التقدم بشكل رسمي، وأن يكون التواصل تحت نظر الأسرة، حتى تكون الفتاة قد سلكت الطريق الصحيح وحافظت على نفسها والتزمت بالضوابط الشرعية.
 

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

