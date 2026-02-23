مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا

قال الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إنّ التزامات المملكة المتحدة وفرنسا بإرسال قوات إلى أوكرانيا تلعب دورًا مهمًا في النقاشات الأوروبية حول الحرب.



وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحالف الدول الراغبة في المساعدة، يعكس حرص القارة على إدارة هذه المفاوضات الأساسية.

وأشار الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى أن القمة التي عقدت في بروكسل، والمتعلقة بالعقوبات وترتيبات وقف إطلاق النار، أظهرت وجود إجماع على ضرورة ربط أي اتفاق بالضمانات الأمنية، وهو ما يمثل فارقًا جوهريًا في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضح أن عدم مشاركة الولايات المتحدة يجعل من الصعب الوصول إلى أي نوع من الاتفاقات، مؤكدًا أن واشنطن تعد الفاعل الأهم في هذا الصدد.

ولفت الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى أن الدور الأمريكي يتجلى في التحدث مع الطرفين، الأوكراني والروسي، لضمان تحقيق تفاهم شامل وفعّال، مقارنة بالوعود الأوروبية التي رغم أهميتها تبقى أقل تأثيرًا.