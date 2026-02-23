إصابات بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال شمال القدس

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا- بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لشابين في بلدة الرام، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الشابين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواطنين اثنين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، ولم تعرف طبيعة إصابتهما بعد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، حي سطح مرحبا في المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.